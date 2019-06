Uruguay-Giappone streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il match valido per il Gruppo C della Copa America 2019

Travolto l’Ecuador nella gara d’esordio, l’Uruguay di Oscar Washington Tabarez prova a strappare il pass per i quarti di finale della Copa America 2019 già nella seconda giornata, in cui affronterà il Giappone di Hajime Moriyasu, reduce da una pesante sconfitta contro i campioni in carica del Cile. Uruguay-Giappone: la partita si giocherà venerdì 21 giugno 2019 all’una ora italiana, nel palcoscenico dell’Arena do Gremio di Porto Alegre.

La Celeste ha perso per infortunio l’interista Matias Vecino, ma oltre a grandi campioni come Edinson Cavani e Luis Suarez, annovera nel suo organico altri giocatori della Serie A italiana: Martin Caceres della Lazio (negli ultimi mesi in prestito alla Juventus), Diego Laxalt del Milan, e Rodrigo Bentancur della Juventus, oltre al veterano Diego Godin, che indosserà nella prossima stagione la maglia dell’Inter. Fra i nipponici invece gioca Tomiyasu, difensore che sarà acquistato dal Bologna.

La partita Uruguay-Giappone sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, come tutte le altre gare del torneo, i cui diritti sono stati acquisiti in maniera esclusiva dalla piattaforma. DAZN, una volta sottoscritto un abbonamento, sarà disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN).

Il match sarà anche visibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv per gli abbonati e coloro che hanno pagato un ticket aggiuntivo, attraverso decoder Sky Q o una console PlayStation 4 o Xbox), ma sempre tramite app DAZN. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Uruguay-Giappone

Competizione: Copa America 2019

Quando: venerdì 21 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 01:00

Dove vederla in tv: DAZN

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Arena do Gremio (Porto Alegre)



Le probabili formazioni

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt; Nandez, Torreira, Bentancur, Lodeiro; Cavani, L. Suarez. Ct. Tabarez

GIAPPONE (3-4-3): Kawashima; Ueda, Itakura, Tomiyasu; Miyoshi, Shibasaki, Nakayama, Abe; Kubo, Okazaki, Nakajima. Ct. Moriyasu