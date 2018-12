Coppa d’Africa, i convocati del Gabon: c’è Lemina

Questi i 23 calciatori convocati da Camacho, commissario tecnico del Gabon, per la Coppa d’Africa che comincerà il prossimo 15 gennaio

José Antonio Camacho, commissario tecnico del Gabon, ha convocato 23 calciatori per la Coppa d’Africa che si terrà dal prossimo 15 gennaio al 5 febbraio, proprio in Gabon.

LA LISTA UFFICIALE

PORTIERI:

Didier Ovono (KV Ostende, Belgio)

Yves Stéphane Bitséki Moto (CF Mounana, Gabon)

Anthony Mfa Mezui (senza squadra).

DIFENSORI

Lloyd Palun (Red Star, Francia)

André Biyogho Poko (Kardemir Karabukspor, Turchia)

Aaron Appindangoye (Stade Lavallois, Francia)

Franck Perrin Obambou (Stade Mandji, Gabon)

Bruno Ecuélé Manga (Cardiff, Galles)

Yoann Wachter (CS Sedan Ardennes, Francia)

Johann Serge Obiang (ESTAC Troyes, Francia)

Benjamin Zé Ondo (Mosta FC, Malta)

CENTROCAMPISTI

Junior Serge Martinsson Ngouali (IF Brommapojkarna, Svezia)

Levy Clément Madinda (Nastic Tarragona, Spagna)

Guélor Kanga Kaku (Stella Rossa, Serbia)

Merlin Tandjigora (Meixian Hakka, Cina)

Didier Ibrahim Ndong (Sunderland, Inghilterra)

Samson Mbingui (Raja Casablanca, Marocco)

Mario René Junior Lemina (Juventus, Italia)

ATTACCANTI

Pierre Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, Germania)

Malick Evouna (Tianjin Teda, Cina)

Denis Athanase Bouanga (Tours, Francia)

Serge Kevyn Aboue Angoue (Uniao Leiria, Portogallo)

Cedric Ondo Biyoghe (CF Mounana, Gabon)

RISERVE

Axel Meyé (Eskisehirspor, Turchia)

Johan Lengoualama (Raja Casablanca, Marocco)

Donald Nzé (AS Pelican, Gabon)