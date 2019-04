Corsa all’Europa: quattro squadre a pari punti, aspettando l’Atalanta

I risultati del turno infrasettimanale hanno regalato molte sorprese: ben quattro squadre si contendono il quinto posto

Colpi di scena, episodi al VAR, emozioni a non finire in questo turno infrasettimanale della Serie A, valido per la 30° giornata di campionato. Ne approfitta solo l’Inter, che conquista una vittoria preziosa in casa Genoa e stacca le principali contendenti alla Champions League.

Ma i passi falsi delle rivali rendono paradossalmente ancora più agguerrita la corsa all’altra Europa, con ben quattro squadre appaiate a 48 punti tra il 5° e l’8° posto. Il crollo della Lazio consente al Torino, vincitore contro la Samp, di rifarsi sotto. L’ennesimo stop della Roma, pari contro la Fiorentina, aggrava la crisi della banda di Ranieri e compromette ulteriormente la stagione giallorossa.

Rimane da attendere cosa succederà nel posticipo di domani tra Atalanta e Bologna, un match valido sia in chiave salvezza, con Mihajlovic obbligato a vincere, ma anche in chiave Champions, con i bergamaschi che possono portarsi a ridosso del Milan in caso di vittoria e dare un secco strappo alle contendenti.