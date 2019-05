Movimenti in casa Fiorentina. Corvino potrebbe lasciare. Sull’ex Casarano c’è il Lecce, che prepara il colpo in vista del ritorno in A

Ritorno alle origini per Pantaleo Corvino? Il contestatissimo dirigente della Fiorentina potrebbe andare via da Firenze al termine della stagione. Clima teso a Firenze dopo i recenti risultati. Tutti in bilico, tutto rimandato al termine della stagione. L’attuale direttore generale dell’area tecnica della Fiorentina potrebbe cambiare aria.

Secondo La Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce c’è il Lecce, uno dei suoi primi club. Il dirigente infatti ha iniziato la carriera a Casarano, lanciando fra gli altri Fabrizio Miccoli. Poi si è trasferito nel capoluogo salentino. Il Lecce, vicino al ritorno in Serie A (oggi è arrivata la sconfitta con il quasi retrocesso Padova che ha rimandato la festa) potrebbe puntare sul ‘Corvo’ per affiancare l’attuale direttore sportivo, confermatissimo, Mauro Meluso, nelle vesti di direttore generale.