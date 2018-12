Crespo torna in pista in Argentina: allenerà il Banfield

Crespo torna in pista: l’ex attaccante di Parma, Lazio, Inter e Milan si insidierà sulla panchina del Banfield il prossimo 2 gennaio.

Nuova avventura in panchina per Hernan Crespo: il Banfield, club argentino che milita in Primera Division, lo ha infatti scelto come nuovo allenatore. Crespo torna in pista: l’ex attaccante di Parma, Lazio, Inter e Milan si insedierà il prossimo 2 gennaio e succederà al precedente allenatore biancoverde, Julio Cesar Falcioni. Per la punta si tratta della terza esperienza come allenatore, la prima con una formazione di Serie A: in precedenza aveva allenato la Primavera del Parma e il Modena in Serie B.

Crespo, che ha compiuto a luglio 43 anni, tornerà dunque ad allenare dopo 2 anni (l’ultima esperienza con gli emiliani era terminata con l’esonero a marzo 2016) e dovrebbe portare con sé come preparatore atletico il preparatore Alejando Kohan, lo stesso dei tempi in cui ad allenare la squadra era l’ex compagno Matias Almeyda. Il vecchio allenatore dovrebbe restare in società nel nuovo ruolo di manager. Il Banfield è un club storico del calcio argentino, e nelle sue fila sono cresciuti grandi campioni come il colombiano James Rodriguez e Javier Zanetti.

