Criscito: «Andreazzoli sa di calcio, al Genoa serviva uno così»

Mimmo Criscito, difensore del Genoa, ha parlato di Andreazzoli, appena approdato sulla panchina rossoblù: le sue parole

Ai microfoni de Il Secolo XIX, Mimmo Criscito ha parlato della scelta del Genoa di ingaggiare Andreazzoli.

ANDREAZZOLI – «Ho visto la sua presentazione, vedendolo da fuori si notava come fosse molto bravo, fa giocare bene la squadra, col gioco che piace a me. È un allenatore da Genoa, sa di calcio, nel nostro ambiente serve uno così. Continuità? Sarebbe importante, ma sono scelte che spettano alla società. L’anno scorso si sono alternati tre allenatori che giocavano in modo completamente diverso, è stato più difficile».