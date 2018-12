Crisi Bologna, Inzaghi striglia la squadra: «Inaccettabile regalare 2 gol»

Inzaghi striglia il Bologna, i giocatori individuati dalla società come responsabili del momento negativo: «Ma ci salveremo».

Il temuto esonero per ora non ci sarà: Pippo Inzaghi è stato confermato dalla società emiliana e resta alla guida del Bologna nonostante la brutta sconfitta di Genova con la Sampdoria e una classifica che si fa sempre più preoccupante. Inzaghi striglia la squadra: «Possiamo parlare di tutto, – ha dichiarato il tecnico piacentino in conferenza stampa – perchè se guardiamo i numeri può essere stata una grande partita ma abbiamo regalato due gol nel nostro momento migliore. Questo è inaccettabile, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Non si possono prendere gol del genere».

Per il futuro, però, vietato fare drammi: «Io sono convinto che questa squadra si salverà, – ha tenuto a sottolineare Inzaghi – però voglio che la squadra giochi. Non mi piace che la squadra butti solo i palloni. Avevamo approcciato bene la partita, dopo l’1-0 non ci siamo fermati ma quando fai due errori del genere è giusto che la società si arrabbi e ci prendiamo le nostre responsabilità. Vogliamo reagire al più presto, secondo me tecnicamente stasera abbiamo fatto bene ma se regoli gol così tutto viene vanificato».

«Ora ho tanto da pensare. – ha continuato il tecnico degli emiliani – Io penso che questa squadra così com’è può fare meglio. Poi ci siederemo con la società e se c’è bisogno di fare qualcosa interverremo. In questo momento sarebbe superfluo pensare a gennaio. Giocherà chi meriterà e chi farà meno errori perchè d’ora in avanti dobbiamo eliminare questa disattenzioni che ci sono costate tante partite o tanti punti». Intanto la squadra andrà in ritiro per preparare al meglio la prossima sfida contro l’Empoli: «Se il ritiro è una soluzione che ci permetterà di eliminare questi errori, – ha chiosato Inzaghi – lo faremo».

