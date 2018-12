Crisi Bologna, ma Fenucci assicura: «Avanti con Inzaghi»

Momento complicato per il Bologna, ko anche a Genova contro la Sampdoria e terzultimo in classifica. Fenucci: «Dobbiamo rialzarci».

Ancora una sconfitta per il Bologna, superato 4-1 a Genova dallaSampdoria. La classifica degli emiliani, terz’ultimi con 11 punti dopo 14 giornate, si fa sempre più preoccupante ma per il momento la proprietà è intenzionata a confermare la fiducia a Pippo Inzaghi. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato felsineo, Claudio Fenucci, intervenuto ai microfoni di “DAZN” nel post partita. “I giocatori li abbiamo lasciati tranquilli, ma il mister parlerà tranquillamente. – ha annunciato il dirigente rossoblù – Noi lo vediamo lavorare tutta la settimana con intensità e impegno. In questo momento veniamo puniti da sbavature che non dovrebbero esserci a questi livelli, ma andremo avanti con Inzaghi”.

Poi sull’andamento della gara di Genova: «Una sconfitta fuoricasa contro la Samp ci può stare, ma avevamo cominciato bene. – ha evidenziato – Abbiamo regalato i primi due gol alla Sampdoria e da lì diventa tutto più difficile. Dobbiamo rialzarci e continuare perché abbiamo già alla prossima una gara importantissima contro l’Empoli». La partita con i toscani diventa inevitabilmente uno snodo cruciale della stagione del Bologna, con Inzaghi che sarà chiamato a far punti per scongiurare il rischio di un esonero. Proprio per preparare al meglio la sfida salvezza, la proprietà ha deciso di portare la squadra in ritiro.

