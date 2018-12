La Juve può puntare su Cristiano Ronaldo per sconfiggere l’Atletico Madrid. Ecco i numeri del portoghese con i Colchoneros

La Juventus sfiderà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri, primi nel girone, non sono stati particolarmente fortunati. La squadra di Allegri però può contare, da quest’anno, su un Cristiano Ronaldo in più. Il giocatore portoghese, che ha segnato un solo gol in questa edizione della Champions League (da 10 anni non segnava così poco nei gironi) ha nell’Atletico Madrid la sua terza vittima preferita. Dopo Getafe (23) e Siviglia (27), l’Atletico è la terza squadra a cui il giocatore juventino ha segnato di più. CR7 ha segnato 22 gol all’Atletico Madrid, uno anche in finale di Champions, nell’anno della ‘decima‘.