Il regalo di Cristiano Ronaldo e altri big bianconeri ai Pulcini della Juventus (tra cui Cristianinho): al momento delle foto di rito i bambini hanno riservato una sorpresina al portoghese…

Natale is coming e così anche per i Pulcini della Juventus è arrivata ieri una gradita sorpresa: a fare visita ai piccoli di casa bianconera infatti sono arrivati i big della Prima Squadra. Tra di loro alcuni senatori, come il capitano Giorgio Chiellini, ma soprattutto lui, l’immancabile Cristiano Ronaldo, che di fatto era lì in doppia veste: da star juventina acclamata dai piccini, ma pure da papà, considerato che proprio nei Pulcini della Juve milita attualmente suo figlio, Cristiano Ronaldo junior (vero e proprio trascinatore a suon di gol tra l’altro in questa prima parte di stagione, contrassegnata anche dalla vittoria di un trofeo qualche settimana fa).

Arrivato il momento delle foto di rito, i bambini si più o meno ordinatamente radunati per scattare un selfie con CR7 ed è proprio a quel punto che è arrivata il gradito regalo… ma al portoghese. Mentre il fotografo stava per scattare, infatti, i Pulcini si sono esibiti in un “siuuu” fragoroso in omaggio al loro idolo: il riferimento è ovviamente alla tipica esultanza, mostrata pure nel corso di una cerimonia del Pallone d’Oro qualche anno fa, di Ronaldo che ormai ha fatto scuola. Alla foto di rito si è unito in un secondo momento pure Cristianinho, che ha indicato orgoglioso il padre al momento dello scatto. Un bel quadretto di famiglia… vero?