Infortunio Cristiano Ronaldo: il portoghese è pronto a fare affidamento sull’AlterG, il macchinario della Nasa a sua disposizione

Cristiano Ronaldo è pronto ad affrettare i tempi per rientrare nel minor tempo possibile dopo l’infortunio muscolare rimediato in nazionale, nel match contro la Serbia. Juventus in apprensione per le condizioni dell’attaccante portoghese: CR7 salterà sicuramente le gare contro Empoli e Cagliari e potrebbe tornare a disposizione di Allegri o per la sfida con il Milan oppure per la gara contro l’Ajax. Questa almeno è la speranza del popolo bianconero ma non è da escludere un’assenza di CR7 nel match con i rossoneri ma soprattutto nel match contro i Lancieri (in quel caso si tenterebbe il recupero per la gara di ritorno, in programma tre giorni dopo).

Secondo Il Corriere dello Sport, uno dei segreti di Cristiano Ronaldo per recuperare da un problema fisico è l’AlterG, un macchinario progettato dalla Nasa, l’agenzia spaziale statunitense, acquistato ai tempi del Real Madrid. Questo macchinario consente a CR7 di allenarsi in assenza di gravità: in pratica si corre su un tapis roulant, inserito all’interno di un involucro dove è possibile regolare la pressione dell’aria per ridurre il peso corporeo fino all’80%. In questo modo si possono velocizzare i tempi di recupero, senza gravare sulle articolazioni.