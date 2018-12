Cristiano Ronaldo da record (negativo): da 10 anni non segnava così poco in Champions

Non solo record positivi per Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha segnato solo un gol nella fase a gironi

La Juventus ha beneficiato dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, questo è fuori discussione. Il portoghese ha portato la sua mentalità, anche a detta dei campioni bianconeri, e grande esperienza internazionale, ma l’avventura europea con la maglia della Juve non è stata esaltante. Almeno sin qui. CR7, acquistato per oltre 100 milioni di euro per lanciare l’assalto alla Champions League, ha chiuso il girone con una sola rete realizzata, la prodezza contro il Manchester United.

Era da dieci anni che CR7 non segnava un solo gol nei gironi di Champions. Lo scorso anno, con 11, ha toccato la vetta più alta (15 poi in tutta la Champions chiusa da vincitore e da capocannoniere) ma Ronaldo non aveva questi numeri negativi dalla stagione 2008/09: il portoghese ha sempre segnato più di un gol nei gironi di Champions, per la prima volta conclude con una sola rete, anche se tra le più belle della sua carriera. Inoltre, in questa prima Champions con la Juve, ha dovuto fare i conti con la prima espulsione in carriera in campo europeo, l’11esimo cartellino rosso in tutta la sua carriera. I tifosi bianconeri però sperano che CR7 abbia conservato i gol per i prossimi turni, quelli più importanti.