L’Inter ha in mano l’intesa con Danilo, terzino del Manchester City. Si lavora per chiudere il colpo con il club inglese

L’Inter ripartirà dalla difesa. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di blindare ulteriormente il pacchetto arretrato. Il club di Marotta e Ausilio ha in mano l’intesa con Diego Godin, uno dei migliori difensori centrali al mondo che arriverà a parametro zero. Inoltre i nerazzurri lavorano per un altro colpo straniero: Danilo. Il terzino destro classe ’91 ex Real Madrid, attualmente in forza al Manchester City, non è un titolare fisso in Inghilterra ed è pronto a traslocare. Dopo Liga e Premier, il brasiliano è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A.

Secondo Sky Sport, il giocatore ha già detto sì all’Inter per il trasferimento in Italia. L’Inter sta trattando con il Manchester City, che sembra disposto a lasciar andare il giocatore. La prima offerta nerazzurra è di 15 milioni ed il club inglese ha preso tempo prima di decidere perché il club inglese valuta il giocatore su una cifra che supera i 20 milioni di euro. Siamo ancora alle prime schermaglie ma l’Inter ha gettato le basi per chiudere il colpo Danilo. Il giocatore inoltre pare intenzionato a tagliarsi l’ingaggio: dagli attuali 4,5 milioni a stagione, potrebbe passare a 3,5, con un contratto però più lungo, di almeno 4 anni.