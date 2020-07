D’Aversa alla Sarri: «Il caldo non aiuta, ma…» – VIDEO

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato del clima durante le partite

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, in conferenza stampa dopo la partita contro la Fiorentina ha parlato del clima caldo durante le gare.

«Il caldo è una componente che fa giocare la squadra a ritmi non altissimi. Era la prima volta che giocavamo a questo orario. È una componente comune per entrambe le squadre. La partita non si è persa per il calcio, ma perché nel primo tempo c’è stata una squadra che nel primo tempo ci ha messo qualcosa in più».