D’Aversa: «Il risultato non rispecchia la gara» – VIDEO

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter. Le parole del tecnico gialloblù.

MATCH – «Credo che sotto l’aspetto del risultato sia riduttivo dire che è bugiardo per quello che si è creato, per le tante occasioni create; io devo lavorare su degli errori, credo che il verdetto finale non rispecchi il vero andamento della partita, però se torniamo a casa con zero punti dobbiamo ragionare su dove possiamo migliorare. Sicuramente io per primo, devo insegnare un po’ più malizia ai miei giocatori: nella circostanza in cui Kulusevski parte in contropiede e Barella lo tiene per dieci metri e se si butta scatta il giallo; oppure il fatto di dire solo al mio capitano di parlare con l’arbitro e non protestare tutti insieme compreso la panchina: quell’aspetto lo devo migliorare, però credo che per quanto riguarda la partita il risultato non rispecchi l’andamento della gara, poi ognuno può dire la sua, siamo qui a recriminare su un risultato dove sicuramente abbiamo commesso qualche errore, perchè se abbiamo perso vuol dire che qualche errore c’è stato».