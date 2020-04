DAZN Selfies – Audero: «Il mio primo derby» – VIDEO

Emil Audero ha parlato ai microfoni di DAZN del primo derby di Genova giocato con la maglia della Sampdoria

Emil Audero ha raccontato ai microfoni di DAZN il primo derby della Lanterna giocato con la maglia della Sampdoria. Queste le parole del portiere.

«La parata su Kouame ha un significato particolare per me perchè è arrivata nel mio primo derby, ovviamente molto sentito qui a Genova. Eravamo in un momento di difficoltà, la parata non era semplicissima da eseguire visto il rimbalzo vicino a me».