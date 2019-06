De Ligt: «Barcellona? Non è il momento. Il consiglio di Ronaldo…»

Matthijs De Ligt è tornato a parlare del suo futuro. Il centrale olandese deve decidere in quale squadra andare

Corteggiatissimo da varie big, De Ligt è in attesa di capire quale sia il club migliore per la sua carriera. Il centrale è tornato a parlare del suo futuro, e lo ha fatto dopo il consiglio di Ronaldo. Queste le sue parole al Mundo Deportivo.

BARCELLONA – «Sarebbe bello giocare con De Jong ma devo pensare a me. Non so quando deciderò, mi prenderò il mio tempo. Forse non è il momento per andare al Barcellona».

JUVE – «Consiglio di Ronaldo? Non presto attenzione a nessuno, devo scegliere io il mio percorso».