De Ligt Juve, il difensore non convocato dall’Ajax per il ritiro in Austria

De Ligt sempre più verso la Juve. Il difensore non è stato convocato dall’Ajax per il ritiro che si svolgerà in Austria

Matthijs De Ligt è sempre più proiettato verso la Juve. Il difensore olandese sarà presto bianconero, come confermano anche gli indizi che arrivano dall’Ajax. Il centrale non è infatti stato convocato dal club per il ritiro in Austria.

La società olandese ha pubblicato infatti la lista dei giocatori che partiranno per l’Austria e non è presente il nome del talento classe ’97. Nel comunicato si legge inoltre: «Il giocatore non viaggia con il gruppo in attesa di un possibile trasferimento».