De Rossi cambia idea? Ora starebbe pensando al ritiro. Le ultime

Accordo fatto con i viola per continuare a giocare, poi il ripensamento: la Roma aspetta De Rossi per un nuovo incarico

Era tutto apparecchiato. De Rossi e la Fiorentina dovevano solo dirsi sì, lo voglio.Contratto di un anno da calciatore alla Viola, con la possibilità di prolungare un’altra stagione. Poi il ripensamento da parte del giocatore. Dopo mille tentennamenti e consulti la decisione comunicata alla dirigenza del club gigliato: «No grazie, forse smetto».

Come riporta Il Tempo, l’offerta di andare a giocare negli Stati Uniti ai Los Angeles da gennaio è sempre valida, ma il centrocampista aveva scartato il trasferimento Oltreoceano per motivi logistico-familiari. Ora è vicinissimo al ritiro, facendo felici i tifosi giallorossi che non sopporterebbero di vederlo con un’altra maglia. Pallotta gli aveva proposto un ruolo da dirigente o allenatore a Trigoria, a questo punto ogni scenario è possibile.