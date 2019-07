De Rossi Fiorentina: continua il corteggiamento di Montella e Pradè 

La Fiorentina continua a pensare a Daniele De Rossi: Montella e Pradè non mollano la presa sull’ex Roma

Come riportato da Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non molla la presa per Daniele De Rossi. Dopo l’accordo annuale di 15 giorni fa con i viola, l’ex capitano della Roma ha chiesto tempo per decidere.

Un modo per capire se si sentisse pronto per un ulteriore esperienza o se volesse ritirarsi. Nonostante De Rossi non abbia preso ancora una decisione, Montella e Pradè continuano il corteggiamento quotidiano nei suoi confronti.