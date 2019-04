Daniele De Silvestri, terzino del Torino, potrebbe agire da difensore centrale nella sfida contro la Juventus

Il Torino è carico in vista del derby con la Juventus. Il club granata dovrà però fare a meno di due difensori: out l’infortunato Djidji, assente fino al termine della stagione, e out anche Moretti, uno degli ex di turno, causa squalifica. Chi sarà il terzo centrale con Izzo e N’Koulou. L’alternativa è il giovane Bremer, che però non sembra offrire le garanzie giuste per una gara così importante e sentita, entrato in campo nei secondi finali della sfida con il Milan. Mazzarri però ha un’altra alternativa: Lorenzo De Silvestri.

Il laterale ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: «Io centrale di difesa nel derby? E’ un ruolo che posso fare, sono a disposizione, deciderà il mister. Ma se giocherà Bremer sono sicuro che farà una grande partita». Possibile dunque una novità importante in vista del derby contro la Juventus con Ola Aina che potrebbe giocare dal 1′ minuto, sulla fascia destra, con Lollo difensore centrale.