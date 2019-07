De Vrij: «Inter, abbiamo molto da imparare e da migliorare»

Stefan De Vrij parla dopo l’amichevole persa con il Manchester United: le parole del difensore dell’Inter

Oggi l’Inter è stata sconfitta dal Manchester United nell’amichevole giocata in ICC. Al termine del match, Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Sportitalia.

AMICHEVOLE – «Il Manchester United ha grande qualità. Noi abbiamo fatto bene, avremo molto da imparare e da migliorare grazie a gare come questa. Stiamo giocando con un sistema di gioco diverso, queste partite servono per imparare a conoscerlo. Lavoriamo ogni giorno per fare meglio in vista della prossima stagione».