De Zerbi: «Boateng? Deve trovare le giuste motivazioni per restare»

Dagli studi di Sportitalia Roberto De Zerbi ha parlato del futuro del Sassuolo e di Kevin-Prince Boateng

Invitato negli studi di Sportitalia, l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato a pochi giorni dall’inizio del ritiro dei neroverdi. Le parole del tecnico tra la stagione ai nastri di partenza e il futuro di Kevin Prince Boateng.

SASSUOLO – «Siamo alla fine delle vacanze e non vedo l’ora di ricominciare. Pensiamo a quello che manca, l’anno scorso abbiamo fatto bene e siamo arrivati undicesimi, senza mai essere coinvolti nella lotta retrocessione. Abbiamo fatto buone cose, si può migliorare sulla malizia e nella struttura fisica con gli arrivi, e poi dobbiamo essere più aggressivi»

BERARDI E LIROLA – «Ci sono stati interessamenti più che richieste. Fa piacere, io dico sempre di essere legato ai miei giocatori ma è bello che vadano a migliorarsi, così come è successo per Boateng e Demiral, che potrà diventare una colonna delle Juve, e per Sensi. Dobbiamo rimpiazzarli con giocatori forti, che abbiano motivazioni simili»

BOATENG – «Per noi è un valore aggiunto, sono legato a lui anche extra campo e lo metterei sempre. Bisogna però fare i conti con la realtà e le motivazioni. Questa è una piazza particolare e difficile, se non hai le motivazioni e mancano le pressioni delle grandi squadre, le devi trovare dentro te stesso. Se ci riuscirà e sarà quello dei primi mesi, potrà fare la differenza»