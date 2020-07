De Zerbi: «Questo Sassuolo non ha ancora dato il massimo»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina. Queste le parole dell’allenatore dei neroverdi.

ANALISI MATCH – «Non sono arrabbiato per il gol preso dalla Fiorentina ma per la modalità con cui è venuto. Sono comunque soddisfatto. Sono in difficoltà con le sostituzioni, i miei giocatori sono tutti pronti per giocare titolari».

OBIETTIVI – «Partiamo sempre per salvarci, non lo dico per fare dietrologia e poi sta a noi vedere come va la classifica durante il campionati. Domenica giochiamo contro il Lecce e vogliamo chiudere il discorso salvezza con una vittoria».

CAPUTO – «Caputo è insostituibile per le cose che ha fatto quest’ano, è un giocatore completo ma devo gestire le sue forze in questo tour de force. Defrel lo può sostituire benissimo».

CALCI D’ANGOLO – «Sui calci d’angolo teniamo tre avanti per tenere bloccati gli avversari. Se poi la palla viene fuori noi proviamo andare a fare gol».

RINNOVO – «Sono rimasto volentieri al Sassuolo perché non abbiamo ancora toccato il massimo con questa squadra. Non mi ha comunque cercato nessun’altra squadra».