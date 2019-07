Demiral con la Juve in Cina: concesso il visto al difensore

A Merih Demiral è stato concesso il visto per entrare in Cina, inizialmente non accordato per motivi politici: la comunicazione della Juve

Anche Demiral sarà in Cina con la Juve. Al difensore era stato inizialmente negato il permesso di entrare nel Paese per motivi di tensioni politiche con la sua Nazione, la Turchia.

Come comunicato dallo stesso club bianconero, al difensore è stato ora concesso il visto per entrare in Cina, dove la Juve giocherà contro l’Inter a Nanchino. L’ex Sassuolo non dovrà dunque tornare a Torino.