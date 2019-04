Delusi per il k.o contro la Sampdoria, i tifosi del Genoa hanno bloccato il pullman della squadra: tensione dopo il Derby della Lanterna

La vittoria per 2-0 nel Derby della Lanterna contro la Sampdoria ha portato grande delusione in casa Genoa. Un centinaio di ultras rossoblù, particolarmente deluso dal risultato nella stracittadina, nel post partita ha bloccato il pullman dei giocatori poco fuori dallo Stadio Ferraris in Corso De Stefanis e si sono vissuti momenti di grande tensione.

Gli ultras hanno manifestato la loro rabbia ai giocatori con cori come «Tirate fuori i co*****i». Qualcuno dei manifestanti si è spinto addirittura a tirare calci e pugni al veicolo. Superato il momento di paura, il mezzo ha ripreso la sua marcia. I rossoblù sono scivolati al 15° posto in classifica con 34 posti e hanno bisogno di far punti nelle prossime giornate per tirarsi fuori dalla zona più pericolosa della graduatoria.