Deschamps allontana la Juve: «Il mio futuro è un altro»

Didier Deschamps, ct della Francia, mette tacere le voci che lo volevano di ritorno sulla panchina della Juventus. Le sue parole

In occasione dell’annuncio dei convocati in vista della prossime sfide della Francia, Didier Deschamps ha fatto chiarezza sul suo futuro.

Le sue parole: «La situazione, è chiara. Tutte le mie energie e la mia concentrazione sono focalizzate sulla fase di qualificazione della Francia all’Europeo, e spero anche dopo per partecipare alla competizione continentale. Per me è tutto ben chiaro e tondo. Anche se fa sempre piacere si parli di me per le panchine di grandi club come la Juventus, oggi il mio futuro è legato alla nazionale francese. E non c’è nessuna porta da aprire ad altre possibilità».