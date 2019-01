Di Carlo dopo Juve-Chievo: «Possiamo salvarci. Mercato? Ecco come la penso»

Le parole di Di Carlo al termine di Juventus-Chievo, posticipo del lunedì sera valevole per la 20ª di Serie A

Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 con la Juve: «La Juve è forte e non lo scopriamo certo noi, la Juventus ci ha colpiti in due occasioni nel primo tempo. Nella ripresa siamo riusciti a ripartire cercando di riaprire la partita, la squadra ha reagito e non ha mollato niente. La Juve era avanti sull’aspetto del ritmo venendo da due partite consecutive, ma il Chievo ha la forza e la voglia di volersi salvare. Nessuna angoscia di dover vincere le partite, noi dobbiamo pensare una partita per volta cercando di fare in modo che quella gara sia l’ultima, ma nel modo giusto».

Prosegue l’allenatore clivense: «Bisogna guardare alle prestazioni e non alla classifica, fino al 95’ di ogni gara dobbiamo pensare di poter incidere nel risultato. La strada sarà lunga ma ci siamo. La squadra ha valori, sono convinto che gara dopo gara troveremo energie per poter vincere le partite. Qualche partita la vinceremo, altre la perderemo, oggi abbiamo perso. L’obiettivo principale era blindare la squadra, la prima cessione di Birsa è stata una cessione condivisa. Oggi se andrà via un calciatore importante arriverà un giocatore importante. La squadra ha mantenuto lo spirito alto e la convinzione per poter vincere le partite. Il mercato è appena iniziato».