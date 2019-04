Rino Gattuso sarà esonerato al termine della stagione. Di Francesco in pole. Sarri si allontana. Spunta Gasperini

Il Milan ha confermato la fiducia a Rino Gattuso ma solo a tempo. Il tecnico rossonero, che non ha un buon rapporto con il direttore sportivo Leonardo, è destinato all’esonero al termine della stagione. Il Milan si guarda attorno e pensa alla prossima annata. Secondo La Gazzetta dello Sport, Eusebio Di Francesco è balzato in pole per il dopo Gattuso: l’ex allenatore della Roma, in questo momento, è in vantaggio sulla concorrenza per prendere il posto di Ringhio sulla panchina rossonera.

Di Di Fra piace il gioco europeo, lo stile e la gestione dei giovani (ha lanciato, fra gli altri, Zaniolo, gettandolo nella mischia al Bernabeu). Il Milan segue anche Maurizio Sarri ma il Chelsea in questo momento è quarto in Premier League e pare orientato a confermare il tecnico. Più difficile arrivare ad Antonio Conte per via dello stipendio da oltre 9 milioni di euro a stagione. Rudi Garcia, un altro dei candidati, ha spento le sirene di un possibile ritorno in Serie A. Spunta anche il nome di Gasperini, tecnico dell’Atalanta che ha avuto in passato un’esperienza negativa con l’Inter e che sta stupendo tutti con la Dea.