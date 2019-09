Dinamo Zagabria-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vederla

Dinamo Zagabria-Atalanta streaming e probabili formazioni: la Dea va in trasferta in Croazia nella 1ª giornata della Fase a Gironi

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini fa il suo debutto nella Champions League 2019/2020 affrontando in trasferta i croati della Dinamo Zagabria, guidata da Nenad Bjelica, nel Gruppo C. Dinamo Zagabria-Atalanta: la partita si giocherà mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Maksimir di Zagabria. I bergamaschi, reduci dal successo in trasferta per 2-1 al Ferraris contro il Genoa, giocheranno con il classico 4-3-1-2.

Davanti Ilicic dovrebbe affiancare Duvan Zapata, con ‘Il Papu’ Gomez a supporto sulla trequarti. A metà campo i due esterni dovrebbero essere Hateboer a destra e Gosens a sinistra, mentre Freuler affiancherà il regista De Roon in mezzo. In difesa, davanti a Gollini, a comporre la linea a tre dovrebbero essere Palomino, Toloi e Masiello. Fra i padroni di casa il pericolo numero uno sarà il gioiellino spagnolo Dani Olmo, mentre in attacco il centravanti sarà Petkovic, vecchia conoscenza del calcio italiano con diverse maglie, fra cui quelle di Catania, Trapani e Bologna.

La sfida di Champions League Dinamo Zagabria-Atalanta sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Dinamo Zagabria-Atalanta

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Mercoledì 18 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Stadio Maksimir (Zagabria)

Arbitro: Gil Manzano (Spagna)



Le probabili formazioni

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Livakovic; Stojanovic, Theophile-Catherine, Dilaver, Leovac; Ademi, Moro; Gojak, Dani Olmo, Orsic; Petkovic. All. Bjelica

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Toloi, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

