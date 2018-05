Calciopoli e gli scudetti revocati alla Juventus continuano a fare discutere, Riccardo Cucchi e Giorgio Chiellini protagonisti di un siparietto a La Domenica Sportiva: ecco il video

La Juventus ieri ha ottenuto il settimo scudetto consecutivo ma non possono mancare le polemiche sul numero di trofei vinti dalla Vecchia Signora. La vicenda di Calciopoli ha portato alla revoca dei due titoli ai bianconeri nel 2004-2005 e 2005-2006, con quest’ultimo consegnato all’Inter. Ieri, nel post Roma-Juventus, Giorgio Chiellini ha rilasciato una lunga intervista a La Domenica Sportiva e c’è stato un siparietto con Riccardo Cucchi proprio su questo argomento…

«Il punto di forza è la società: un anno può vincere chiunque, se una squadra vince per tanti anni cambiando così tanti calciatori e per così tanto tempo nella storia, il segreto è la società e la famiglia in primis. Se abbiamo vinto tutti questi campionati, 36 scudetti, il motivo è sempre e solo uno», le parole di Giorgio Chiellini ai microfoni del programma Rai. Il giornalista però ha tenuto a precisare: «Chiellini, non voglio riaprire polemiche, ma gli scudetti sono 34». Gelo nello studio, un tema che continua a scottare dopo tanti anni. Ecco il video del siparietto tra Cucchi e Chiellini