Ds Empoli: «Bennacer guerriero, al Milan lo adoreranno»

Pietro Accardi, ds dell’Empoli, ha parlato del passaggio di Bennacer al Milan: le parole del direttore sportivo

«Ismael è un guerriero, i tifosi del Milan lo adoreranno. Abbiamo dei buoni osservatori in giro per l’Europa e quando troviamo il profilo giusto cerchiamo di non farcelo scappare. Certo, per Bennacer abbiamo fatto parecchi viaggi. Siamo felici per lui, felici del suo successo. Bennacer è curioso, anche tatticamente, è simpatico, aperto. All’interno del gruppo tutti lo hanno amato, perché non si risparmia mai. Vuole arrivare in alto e ci arriverà. Credo che oggi possa soltanto ringraziarci, perché Empoli per un giovane è un bel posto per crescere e lui ha tanti margini di miglioramento» ha dichiarato il ds del club toscano.