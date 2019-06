Dugarry su De Ligt: «Mi fa venire da vomitare. Non durerà»

L’ex attaccante del Milan applaude la decisione del Psg di ritirarsi dall’asta per il difensore olandese, De Ligt

In Italia è diventato “famoso” per una non fortunatissima esperienza con la maglia del Milan mentre in Francia è stato uno degli attaccanti più importanti tra gli anni 90 e i primi 2000, Christophe Dugarry è intervenuto con parole durissime sull’affare che Ajax e Juve stanno concludendo per Matthijs De Ligt.

«Qual è l’idea? Cosa sta succedendo nella tua testa? 12, 13, 14 o 15 milioni di euro? Arrivati a quel punto, cosa cambia? Avrai una macchina in più, 50 metri quadrati in più nell’appartamento, 10 metri in più per la tua barca? Se la sua è una scelta puramente economica, allora mi fermo, perché mi fa venire da vomitare. De Ligt, è eccellente, è molto bravo, ma con una mentalità del genere, non durerà, non è possibile.»