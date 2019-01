Dybala, appuntamento col record: può diventare il re del gol in Supercoppa

Paulo Dybala a 3 gol in Supercoppa Italiana: con un’altra rete contro il Milan, l’attaccante della Juventus potrebbe diventare il miglior marcatore di sempre nella storia della competizione

Paulo Dybala ha un appuntamento con la storia questa sera a Gedda: La Joya può infatti entrare nella hall of fame della Supercoppa Italiana direttamente dalla porta principale, come capocannoniere della manifestazione superando mostri sacri come Samuel Eto’o, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez ed Andriy Shevchenko. L’attaccante della Juventus, esattamente come gli attaccanti appena citati, è infatti al momento fermo a tre gol segnati nella manifestazione grazie alle reti segnate contro la Lazio nel 2015 e nel 2017 (in quest’ultimo caso fu doppietta, nonostante la sconfitta bianconera).

Con un gol Dybala può diventare il miglior marcatore di tutti i tempi della Supercoppa arrivando a quattro (o anche di più) reti segnate nel corso della propria carriera: un record non incredibile, ma comunque di tutto rispetto se si tiene conto della giovane età dell’argentino e del fatto che la competizione si gioca su partita secca una volta a stagione. Dei calciatori in campo stasera, tra l’altro, soltanto altri due possono vantare di aver segnato in Supercoppa nel corso della propria carriera: Giorgio Chiellini su sponda bianconera e Gonzalo Higuain su sponda milanista (segnò però entrambe le reti ai tempi del Napoli).