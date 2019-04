Sono quattro i club sulle tracce di Edin Dzeko. Il centravanti della Roma piace a Inter, West Ham, Lipsia e Borussia Dortmund

Edin Dzeko ha un contratto fino al 2020 ma la Roma, dopo aver pensato al rinnovo, pensa alla cessione in estate. Questa potrebbe essere l’ultima occasione per monetizzare e il bosniaco non sembra rientrare nei piani futuri della Roma. Il centravanti bosniaco guiderà la rincorsa Champions della formazione allenata attualmente da Claudio Ranieri ma tra qualche settimana potrebbe fare la valigia.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Edin Dzeko ha diversi estimatori, in Italia e anche all’estero. L’Inter pensa a lui per sostituire il partente Mauro Icardi (potrebbe fare da chioccia a Lautaro Martinez) ma attenzione anche al West Ham (lui non ha mai negato la voglia di tornare in Premier League). Nelle ultime ore anche il Borussia Dortmund e il Lipsia si sarebbero iscritti alla corsa per l’acquisto del centravanti con i secondi che sarebbero pronti a garantirgli un ricco biennale.