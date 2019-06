È di nuovo ItalRoma. Quanti convocati giallorossi da Mancini e Di Biagio

Mancini e Di Biagio hanno convocato tanti giocatori della Roma nelle loro selezioni. Segno che i singoli hanno dato indicazioni importanti

Archiviato l’annata, è tempo adesso di Nazionali. All’orizzonte degli appuntamenti niente male: le qualificazioni all’Europeo per i ragazzi di Roberto Mancini, l’Europeo Under 21 per quelli di Di Biagio. La Roma, nonostante una stagione nella sua totalità tutt’altro che esaltante, può gioire per i tanti giocatori giallorossi che saranno impegnati in questi due appuntamenti. Segno che, anche coi risultati a singhiozzo, sono emersi determinati profili.

Il CT dei grandi ha deciso di puntare su Mirante, Florenzi, Cristante, ed El Shaarawy. Il portiere è stato il salvatore della patria nel periodo in cui Ranieri ha deciso di puntare su di lui. Stagione sufficiente per Florenzi, lontano dai suoi classici standard, ma la carenza di terzini italiani ha indotto Mancini a coinvolgerlo direttamente. Cristante non ha deluso, ma da lui ci aspetta molto di più, sopratutto dopo l’investimento portato avanti in estate. Sugli scudi El Shaarawy: il miglior cannoniere stagionale della Roma non poteva che apparire nella lista del commissario tecnico.

I due giocatori chiamati da Di Biagio sono invece Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Che dire del primo, ha attirato tutti gli occhi a sé sin dal debutto in Champions League contro il Real Madrid. A fronte di alcuni mesi un po’ in calo a fine campionato, la sua stagione è assolutamente positiva. A lui, la prossima stagione, il compito di confermarsi. Cosa che dovrà fare anche Lorenzo Pellegrini: il gol contro la Lazio nel derby d’andata gli ha regalato quello scatto mentale necessario a fargli disputare un campionato di buona qualità. Ora, per tutti, le parentesi Nazionali. Poi a Trigoria sull’attenti, c’è da preparare la risalita.