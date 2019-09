E ora questo Psg fa paura: con Icardi un attacco stellare

Psg, adesso l’attacco fa davvero paura. Con Icardi si completa un reparto offensivo a dir poco mostruoso: adesso è caccia grossa?

Ci mancava giusto Mauro Icardi. Viene quasi naturale dirlo o pensarlo, considerata l’immensa qualità che il Psg adesso può sfoderare in attacco. Neymar alla fine è rimasto in Francia, di conseguenza sarà in maniera graduale reintegrato in gruppo. A lui si aggiungono Mbappé, Cavani, Choupo-Moting e, per l’appunto, Icardi.

Come fare a non pensare a quanti palloni in rete manderanno questi favolosi cinque. Con l’acquisto dell’argentino una cosa è certa: i parigini hanno probabilmente l’attacco più forte del pianeta. La conquista della Ligue 1 sarà una passeggiata, per la Champions League si vedrà.