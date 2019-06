E’ ufficiale: James Rodriguez non sarà riscattato dal Bayern Monaco

Era nell’aria, ora è ufficiale: il Bayern Monaco non riscatterà James Rodriguez. Il colombiano torna al Real

Lo aveva annunciato ieri Rummenigge, oggi è arrivata l’ufficialità con un comunicato ufficiale: il Bayern Monaco non eserciterà il diritto di riscatto fissato attorno ai 40 milioni per confermare James Rodriguez.

Il giocatore colombiano, attualmente in ritiro con la sua Nazionale, torna ufficialmente al Real Madrid. Il giocatore colombiano non rimarrà a Madrid: piace a Juventus e Napoli e andrà via dai Blancos.