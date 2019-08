EKDAL post Sampdoria Lazio: «Non si possono concedere questi gol»

Ecco le dichiarazioni di Ekdal al termine della brutta sconfitta casalinga della Sampdoria contro la Lazio

(dal nostro inviato allo stadio Luigi Ferraris) – «Non si possono concedere questi gol». Queste le parole di Ekdal ai microfoni di CalcioNews24.

La sconfitta della Sampdoria maturata in casa contro la Lazio è un pessimo inizio per la squadra di Eusebio Di Francesco, che dovrà trovare subito la forza di reagire per riprendersi da un passivo pesante. La prossima sfida col Sassuolo dovrà servire per riscattarsi.