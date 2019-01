Emery accoglie Perisic: «Cerchiamo un esterno, se vuole venire per me va bene»

Unai Emery, allenatore dell’Arsenal, ha già approvato il possibile acquisto di Ivan Perisic, spendendo parole d’oro per il croato in conferenza

Unai Emery, manager dell’Arsenal, parla in conferenza stampa in vista del match contro il Cardiff di domani. L’allenatore spagnolo ha parlato anche, ovviamente, di mercato approvando con un mezzo sorriso il potenziale acquisto di Ivan Perisic. Il croato è infatti al centro del mirino del mercato dei Gunners: «Il club sta lavorando, ci sono diverse possibilità, diversi giocatori. I non sono i giocatori, non posso dire esattamenti quali sono, ma sono giocatori che possono aiutarci, che possono giocare come esterno, sia a destro che a sinistra. Perisic vuole venire? Penso che tutti i giocatori che vogliano venire ad aiutarci siano ok».