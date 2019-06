Con l’addio di Andreazzoli e la retrocessione in B l’Empoli sarà rivoluzionato. Tanti big in partenza, non solo Krunic e Caputo…

C’è anche Junior Traorè nella lista delle possibili partenze in casa Empoli. Una squadra che per forza di cose, tra la retrocessione e l’addio di Andreazzoli, sarà pesantemente rimaneggiata. Corsi dovrà sacrificare i giocatori più richiesti sul mercato e uno di questi è proprio il centrale ivoriano.

Classe 2000, autentica rivelazione nell’ultima stagione ad Empoli. E’ in scadenza 2022 e con un prezzo di mercato che si è impennato negli ultimi mesi. Traorè era stato acquistato dalla Fiorentina a gennaio, ma il suo contratto non è mai stato depositato. Si è mossa la Juve che lo ha preso per 15 milioni per girarlo in prestito al Sassuolo.