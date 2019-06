Empoli, Andreazzoli ago della bilancia. Se va via non sarà l’unico

Momento delicatissimo per il futuro dell’Empoli e di Andreazzoli. C’è il Genoa in pressing e con l’addio rischia di portare con sè un big

La conferma di Andreazzoli è il primo tassello di un’ Empoli pronto a ripartire dalla B. Lo sa bene il presidente Corsi che sta facendo il possibile per provare a trattenere il tecnico, ma il Genoa è in pressing e Preziosi è pronto a puntare su Andreazzoli per sostituire Prandelli.

L’addio di Andreazzoli rischia di scatenare una reazione domino, con molti giocatori che pronti a lasciare l’Empoli. Il nome più caldo è quello di Caputo: i 16 gol stagionali hanno attirato le attenzioni di mezza Serie A. Parma, Cagliari, Brescia e soprattutto il Genoa.