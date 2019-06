Empoli, Andreazzoli è la prima scelta di Corsi, ma c’è l’alternativa

Il presidente Corsi proverà a trattenere Andreazzoli, dopo la salvezza sfiorata. Se l’allenatore decidesse di andarsene c’è già un’alternativa

Dopo aver sfiorato l’impresa salvezza – mancata all’ultima giornata – Andreazzoli pensa al futuro. Il Genoa l’ha sondato per il post Prandelli, ma il presidente Corsi non ha intenzione di lasciarselo scappare, offrendogli garanzie tecniche e sportive per risalire immediatamente in A.

Andreazzoli sta riflettendo, da una parte la prospettiva di aprire un ciclo all’Empoli, dall’altra quella di mettersi alla prova in un altro contesto, dopo aver dato prova di meritarsi ampiamente la massima serie. In caso di addi Corsi ha pronta l’alternativa, si tratta di Bucchi, al passo d’addio col Benevento.