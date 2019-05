Empoli, Andreazzoli: «Immensa tristezza. Ma abbiamo dato tutto»

L’Empoli retrocede a testa alta, lotta fino all’ultimo ma si arrende all’Inter all’ultima giornata. Andreazzoli non si dà pace

L’Empoli meritava un epilogo diverso, dopo una rincorsa incredibile, conclusa a un passo dal sogno salvezza. Tutto il rammarico di Aurelio Andreazzoli a Radio Lady. «Siamo tristi stasera, la voglia di parlare non è molta. Eravamo attanagliati da qualcosa che non ci permetteva di essere noi stessi: abbiamo fatto molti errori, provocati anche dalla bravura dell’Inter. Ma avevamo in mano il nostro destino. Handanovic ci ha chiuso la porta in almeno tre occasioni. Mi hanno detto che anche la curva dell’Inter ha applaudito i ragazzi e questo significa qualcosa.

A me rimarrà l’immagine di un gruppo che dopo aver dato tutto cade in un pianto disperato. L’esonero? E’ andata così, nella vita bisogna giudicare i fatti. Il futuro? È ancora presto per parlare di questo. Per prendere questo tipo di decisioni occorrono energie importanti. Ora ne abbiamo poche».