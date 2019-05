Empoli, azzurro speranza. Ieri la ripresa con il Toro nel mirino

Sei punti per la salvezza matematica, se vince le prossime due partite l’Empoli rimane in A. Andreazzoli ci crede.

La vittoria contro la Samp ha regalato all’Empoli un doppio match point da non fallire. Ieri la ripresa degli allenamenti agli ordini di Andreazzoli, in clima di grande serenità e determinazione.

Il prossimo avversario è lanciatissimo, il Toro reduce dalla vittoria in rimonta contro il Sassuolo e ancora in corsa per l’Europa, ma i toscani sono a un punto dal Genoa quart’ultimo e a questo punto sognare in grande non costa nulla.