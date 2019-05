Empoli, Bennacer: prima la salvezza e poi il mercato

La gestione e l’evoluzione anche tattica di Bennacer sono scommesse vinte da Andreazzoli in questa stagione.

Si è preso l’Empoli a suon di prestazioni convincenti, e pian piano è finito sotto i riflettori del campionato italiano. Ismael Bennacer è il gioiellino di un’Empoli che molto probabilmente sarà costretta a cederlo a fine stagione, valutazioni in corso per Corsi. Quella contro l’Inter rischia di essere l’ultima del regista algerino in maglia Empoli.

Arrivato nel 2017 dall’Arsenal, è stato uno dei protagonisti della promozione in A, in costante crescita a livello atletico, tattico e caratteriale. Al debutto in Serie A il suo è un bilancio vincente, in totale sono 73 le presenze con 2 reti nel biennio in Toscana.