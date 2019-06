Empoli, Bennacer può partire per 10 milioni, c’è la fila

Dopo Di Lorenzo anche Bennacer potrebbe lasciare l’Empoli. Protagonista di un’ottima stagione è finito nel mirino di più di una big

Dopo la retrocessione all’ultima giornata i gioielli più brillanti dell’Empoli potrebbero essere sacrificati dal presidente Corsi in nome del bilancio. Dopo Di Lorenzo anche Ismael Bennacer potrebbe partire, al termine di una stagione da protagonista e un finale in crescita.

In Italia piace al Napoli e alla Roma, ma attenzione anche alle piste estere con Lione e Galatasaray in cima alla lista, e qualche sondaggio anche dalla Bundesliga. Corsi sta valutando le possibilità, dopo aver fissato il prezzo a 10 milioni di euro, il centrocampista classe ‘97 è in attesa di conoscere il suo futuro.