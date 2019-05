Empoli, Ciccio Caputo non molla e punta la salvezza

Empoli a caccia dell’impresa contro un Toro affamato d’Europa. Ciccio Caputo ci crede e si aspetta una risposta importante dai tifosi

Tra l’Empoli e la salvezza matematica ci sono sei punti e un Toro che non può concedersi passi falsi per l’Europa. «Affrontiamo un avversario tosto – le parole di Ciccio Caputo – ma non abbiamo più nulla da perdere e ci giocheremo il tutto per tutto. Daremo l’anima come abbiamo sempre fatto, come dice Andreazzoli se dobbiamo morire è meglio farlo da vivi. Futuro? A Empoli sto benissimo – conclude – e ho altri due anni di contratto, perciò vediamo di salvarci e risolviamo tutti i dubbi».

«Ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto, vorremmo che anche la città ci desse una mano. I nostri tifosi sono stati eccezionali, ci hanno seguito ovunque e ci sono stati vicino anche nei momenti di difficoltà».