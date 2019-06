Empoli, Corsi: «Enorme dispiacere per la retrocessione, guardiamo avanti»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato della stagione del suo club, spiegando varie scelte della dirigenza

Dopo la retrocessione c’è delusione ma anche voglia di ripartire in casa Empoli. Di questo ha parlato il presidente Corsi ai microfoni di Antenna 50.

RETROCESSIONE – «C’è enorme dispiacere per la mancata salvezza, in particolare per la squadra che secondo me era una delle più forti che abbiamo mai avuto in Serie A, ma bisogna guardare avanti e cercare di fare meglio».

ERRORI – «Abbiamo fatto degli errori, io in primis. Iachini? In quel momento la squadra giocava bene ma perdeva le partite in contropiede e per questo abbiamo pensato di fare un calcio più speculare e inizialmente è andata bene, ma poi tutto ha preso una piega che non ci piaceva e siamo tornati indietro».

ANDREAZZOLI – «Confido che possa rimanere con noi, ma se così non fosse voleteremo pagina».