Empoli, Di Lorenzo: «Siamo pronti all’ultima battaglia»

A tre punti dalla salvezza il terzino dell’Empoli è pronto a giocarsi il tutto per tutto contro un’Inter sull’orlo di una crisi di nervi.

Andreazzoli ha rilanciato l’Empoli verso una salvezza che qualche mese fa sembrava utopia, Giovanni Di Lorenzo è pronto all’ultimo passo: «Ci manca un’unica battaglia. Dobbiamo conquistare questo obiettivo che fino a un mese fa sembrava irraggiungibile. Siamo uniti: noi ci abbiamo sempre creduto, dimostrandolo con l’atteggiamento”.

La nostra forza è stata quella di non arrenderci mai, quando tutto sembrava finito. Siamo lì, manca poco: ancora non abbiamo fatto niente, ma siamo contenti di essere fuori dalla zona retrocessione. Andreazzoli è stato importante, gli devo tanto perché con lui sono riuscito a esprimermi al meglio. Andremo a Milano, senza fare calcoli, per portare a casa quest’impresa».